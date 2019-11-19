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Общество

72 человека погибли в ДТП в Псковской области с начала года

В Псковской области в текущем году на дорогах региона произошли 736 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 72 человека, а 982 – получили ранения различной степени тяжести. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники ГИБДД вместе с учащимися образовательных учреждений Псковской области провели ряд мероприятий в память о погибших на дорогах региона людях. Мероприятия приурочили к всемирному дню памяти жертв ДТП, который ежегодно отмечается в третье воскресенье ноября.

В частности, в Пскове дорожные полицейские вместе с учащимися многопрофильного правового лицея №8 организовали акцию «Свеча памяти». Ребята выстроились в форме свечи, и с помощью фонариков «зажгли свечу», а затем почтили память всех погибших на дорогах Псковской области.

В Невельском районе сотрудники ГИБДД совместно с членами отряда юных инспекторов движения района и водителями такси обратились ко всем жителям и гостям муниципалитета с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, уважительно относиться друг к другу на дороге.

Памятные мероприятия прошли и в других муниципалитетах Псковской области. Их цель – не только почтить память погибших на дорогах людей, но и призвать участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, для того чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий.

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