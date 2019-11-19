Единую минимальную цену на сигареты предложили ввести в России

23:00, 19 ноября 2019, ПАИ

Минимальные розничные цены на сигареты предложили ввести в России депутаты Госдумы. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В документе приводится формула, согласно которой единая минимальная цена за сигареты составит 86,28 рубля. Если она будет введена, то этот показатель не затронет 97% продукции легальных производителей.

Принятие предлагаемых изменений, по мнению парламентариев, позволит избежать риска необоснованного занижения цен, препятствующего реализации политики государства в сфере защиты здоровья населения и предотвратить насыщение российского рынка табачных изделий дешевой контрафактной и контрабандной продукцией, что в свою очередь обеспечит повышение доходов государства от уплаты акцизов, НДС и налога на прибыль.

В настоящее время средняя цена пачки сигарет в России составляет около 115 рублей. При этом нелегальная продукция продаётся за 45-55 рублей.

В России уже действуют нормы о минимальной цене на алкоголь. Так, например, с 1 января 2019 года МРЦ на водку были повышены до 215 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, на бренди – до 307 рублей, на коньяк – до 388 рублей.