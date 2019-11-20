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Общество

ПАИ - Тест: Хорошо ли вы знаете здания Пскова

Псков — удивительный город. Здесь соседствуют храмы 12 века, каменные палаты 16 века и особняки 19 века. 

Каждое здание исторического центра города так и просится на открытку. И в любое время года они радуют глаз не только впервые оказавшихся здесь туристов, но и самих псковичей. У каждого сооружения своя история и свои детали, которые приковывают взгляд. 

Псковское агентство информации решило проверить, насколько хорошо горожане знают эти здания, и готовы ли они по небольшим элементам опознать их.

Всматривайтесь в картинки и называйте, что же перед вами. 

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