ПАИ - Тест: Хорошо ли вы знаете здания Пскова

13:15, 20 ноября 2019, ПАИ

Псков — удивительный город. Здесь соседствуют храмы 12 века, каменные палаты 16 века и особняки 19 века.

Каждое здание исторического центра города так и просится на открытку. И в любое время года они радуют глаз не только впервые оказавшихся здесь туристов, но и самих псковичей. У каждого сооружения своя история и свои детали, которые приковывают взгляд.

Псковское агентство информации решило проверить, насколько хорошо горожане знают эти здания, и готовы ли они по небольшим элементам опознать их.

Всматривайтесь в картинки и называйте, что же перед вами.