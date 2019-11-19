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Общество

Наказание за шумное поведение включат в КоАП

Совет Федерации предлагает дополнить 14-ю главу проекта нового КоАП еще одним составом административного правонарушения. Он будет предусматривать ответственность за совершение действий, нарушающих тишину и покой граждан, в том числе в ночное время - с 23:00 до 7:00. Об этом пишет газета «Известия».

Наказанием станет штраф в размере от одной до трех тысяч рублей (для физического лица). В письме, направленном в адрес межведомственной рабочей группы по подготовке нового КоАП РФ, уточняется, что речь идет о «любых действиях, независимо от уровня шума, нарушающих право на отдых в жилище граждан».

Сейчас, чтобы правоохранители выезжали по таким вызовам, субъекты вынуждены заключать с ними дополнительные соглашения. Пока это сделала только треть из них, в остальных законы о тишине приняты, но не работают. В результате создается ситуация, в которой в ряде регионов такие нарушения оказываются безнаказанными.

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