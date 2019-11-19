0
19:58
Псковская область рассмотрит варианты участия в строительных проектах с использованием информационных моделей
18:07
«В добрые руки»: Псковичи ищут хозяев подобранным на улицах котам и кошкам
17:45
Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019»
15:09
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
15:04
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
13:29
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
13:23
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
Еще новости
Общество

Автомобиль сбил 10-летнего мальчика в Великих Луках

В Великих Луках 71-летний водитель Land Rover сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла 19 ноября около 18:00 у дома №18 на улице Силина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Ребёнок получил ушиб плеча, госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Отмечается также, что в момент аварии водитель автомобиля был трезв.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская область рассмотрит варианты участия в строительных проектах с использованием информационных моделей
19 ноября 2019
Псковская область рассмотрит варианты участия в строительных проектах с использованием информационных моделей
Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019»
19 ноября 2019
Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019»
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
19 ноября 2019
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
19 ноября 2019
Реализацию нацпроектов в Псковской области поручил взять под особый контроль Михаил Ведерников
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
19 ноября 2019
Михаил Ведерников: Нам удалось взять хороший старт по реализации нацпроектов
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове
19 ноября 2019
Несанкционированную парковку ликвидируют в ходе ремонта улицы Киселёва в Пскове 1
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19 ноября 2019
В Пскове простились с краеведом Михаилом Медниковым (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову
19 ноября 2019
Жители палкинской деревни выдвинули на «Народное признание» своего депутата Оксану Громову

Идет загрузка...