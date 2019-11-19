Автомобиль сбил 10-летнего мальчика в Великих Луках

09:28, 20 ноября 2019, ПАИ

В Великих Луках 71-летний водитель Land Rover сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Авария произошла 19 ноября около 18:00 у дома №18 на улице Силина, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Ребёнок получил ушиб плеча, госпитализация ему не потребовалась.

По факту ДТП полиция проводит проверку. Отмечается также, что в момент аварии водитель автомобиля был трезв.