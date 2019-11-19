Более трёх лет проведёт в тюрьме житель Дедовичского района за хранение маковой соломы

09:23, 20 ноября 2019, ПАИ

К 3 годам 4 месяцам и 10 дням тюрьмы приговорил суд жителя Дедовичского района, который обвинялся по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Отбывать наказание мужчине предстоит в исправительной колонии общего режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

14 августа мужчина на территории железнодорожного пути перегона «Дедовичи - Судома» обнаружил дикорастущий мак. Он собрал растения и высушил их. Полученное наркотическое средство житель Дедовичского района хранил у себя дома до момента его изъятия сотрудниками полиции. Всего у него обнаружили 524 грамма маковой соломы.

Приговор суда вступил в законную силу.