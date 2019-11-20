«Собранье пестрых глав» представит музей-заповедник «Михайловское» в Торжке

10:16, 20 ноября 2019, ПАИ

21 ноября в Торжке (Тверская область) в музее А. С. Пушкина – филиале Тверского государственного объединённого музея – специалисты Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» откроют выставку «Собранье пестрых глав». Об этом Псковскому агентству информации сообщила представитель информационной службы «Михайловского» Лидия Токарева.

По ее словам, в экспозицию вошли 68 оригинальных акварелей — иллюстрации к роману «Евгений Онегин», выполненные отечественным графиком Юрием Игнатьевым (1930—1992). Работы этого мастера, иллюстратора классических произведений мировой и русской художественной литературы украшают собрания многих российских музеев и частные коллекции по всему миру; Ю. М. Игнатьев — один из ста российских художников XX века, чьи фонды хранятся в Иллюстративном кабинете института мировой литературы Российской Академии Наук. В собственности музея-заповедника «Михайловское», в частности, есть 78 его акварелей к «Онегину» — последняя работа Юрия Михайловича.

Лидия Токарева также подчеркнула, что «Собранье пёстрых глав» — одна из самых востребованных «выездных» выставок Пушкинского заповедника. Только в течение одного 2018 года она побывала в местном краеведческом музее в Опочке, в Москве, в Государственном институте русского языка имени А. С. Пушкина, в государственном музее-заповеднике в Великом Новгороде. Планируется, что выставка будет открыта до конца февраля 2020 года.