Более 500 тысяч рублей требуют с «Дорсервиса» за незаконную добычу песка в Локнянском районе

10:41, 20 ноября 2019, ПАИ

Бежаницкий районный суд удовлетворил исковое заявление о возмещении ущерба, причинённого ООО «ДРСП «Дорсервис» окружающей среде. Он оценивается в сумму свыше 540 тыс. рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки соблюдения законодательства об охране окружающей среды прокуратура Локнянского района выявила в деятельности «Дорсервиса» нарушения федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «О недрах». Установлено, что с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года компания незаконно добывала песок рядом с деревнями Богданово и Башово Локнянского района.

По решению суда на «Дорсервис» возложены обязанности по возмещению ущерба. Реальное исполнение судебного решения контролирует прокуратура Локнянского района.