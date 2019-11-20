0
13:15
ПАИ - Тест: Хорошо ли вы знаете здания Пскова
13:03
Наталья Тихомирова: Гремячая башня - знаковый объект Псковской области и его необходимо восстанавливать
12:44
Псковский губернатор потребовал от глав районов соблюдения графика мероприятий по нацпроекту «Образование»
12:05
Центры цифрового образования откроют в Пскове, Великих Луках и Печорском районе
09:49
Владимир Легойда: Беседа с Михаилом Ведерниковым может сломать некоторые стереотипы о чиновниках
19:58
Псковская область рассмотрит варианты участия в строительных проектах с использованием информационных моделей
18:07
«В добрые руки»: Псковичи ищут хозяев подобранным на улицах котам и кошкам
Еще новости
Общество

Более 500 тысяч рублей требуют с «Дорсервиса» за незаконную добычу песка в Локнянском районе

Бежаницкий районный суд удовлетворил исковое заявление о возмещении ущерба, причинённого ООО «ДРСП «Дорсервис» окружающей среде. Он оценивается в сумму свыше 540 тыс. рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки соблюдения законодательства об охране окружающей среды прокуратура Локнянского района выявила в деятельности «Дорсервиса» нарушения федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «О недрах». Установлено, что с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года компания незаконно добывала песок рядом с деревнями Богданово и Башово Локнянского района.

По решению суда на «Дорсервис» возложены обязанности по возмещению ущерба. Реальное исполнение судебного решения контролирует прокуратура Локнянского района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

ПАИ - Тест: Хорошо ли вы знаете здания Пскова
20 ноября 2019
ПАИ - Тест: Хорошо ли вы знаете здания Пскова
Наталья Тихомирова: Гремячая башня - знаковый объект Псковской области и его необходимо восстанавливать
20 ноября 2019
Наталья Тихомирова: Гремячая башня - знаковый объект Псковской области и его необходимо восстанавливать
Псковский губернатор потребовал от глав районов соблюдения графика мероприятий по нацпроекту «Образование»
20 ноября 2019
Псковский губернатор потребовал от глав районов соблюдения графика мероприятий по нацпроекту «Образование»
Центры цифрового образования откроют в Пскове, Великих Луках и Печорском районе
20 ноября 2019
Центры цифрового образования откроют в Пскове, Великих Луках и Печорском районе
Владимир Легойда: Беседа с Михаилом Ведерниковым может сломать некоторые стереотипы о чиновниках
20 ноября 2019
Владимир Легойда: Беседа с Михаилом Ведерниковым может сломать некоторые стереотипы о чиновниках
Псковская область рассмотрит варианты участия в строительных проектах с использованием информационных моделей
19 ноября 2019
Псковская область рассмотрит варианты участия в строительных проектах с использованием информационных моделей
Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019»
19 ноября 2019
Андрей Царёв номинирован на премию «Народное признание - 2019»
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)
19 ноября 2019
Обеспечение сирот жильем обсуждают в администрации Пскова (ЭФИР ЗАВЕРШЁН)

Идет загрузка...