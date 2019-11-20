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Общество

В палкинской деревне Вернявино отремонтируют здание спорткомплекса

В деревне Вернявино Палкинского района отремонтируют и впоследствии приспособят опустевшее здание спортивного комплекса. Такое поручение дал 20 ноября губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в район, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Как пояснил глава Палкинского района Евгений Седов, «нет необходимости делать здесь спорткомплекс, так как мало жителей». Губернатор в свою очередь подчеркнул, что оставлять здание разрушаться недопустимо, его необходимо отремонтировать и задействовать. А потому поручил включить в программы работ на 2020 год первые мероприятия — замену окон.

Еще одним объектом, который осмотрел глава региона, стала дорога — небольшой участок в Вернявино был отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На эти цели потрачены более 4 млн рублей. За счет сэкономленных средств смонтированы два лежачих полицейских.

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