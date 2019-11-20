Работы по оценке земельных участков разных категорий запланированы в Псковской области на 2020 год

11:39, 20 ноября 2019, ПАИ

Работы по оценке земельных участков разных категорий запланированы в Псковской области на 2020 год, сообщила на пресс-конференции 20 ноября инженер 2 категории отдела обработки документов и обеспечения учетных действий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области» Людмила Некрасова. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Людмила Некрасова напомнила, что наличие кадастровой стоимости объектов недвижимости является обязательным условием для совершения любых сделок с недвижимостью, а также для расчета налога.

Спикер рассказала, что 2019 год - это год проведения государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства в Псковской области, а в 2020 году будут проводиться работы по оценке участков земель промышленного назначения, участков под энергетику, транспорт, связь, радиовещание, телевидение и всех прочих. Также специалисты проведут кадастровую оценку лесного и водного фонда.

В рамках подготовки к государственной кадастровой оценке 2020 года организован прием и консультация физических и юридических лиц в каждом муниципальном образовании области.