Пул добросовестных подрядчиков по капремонту домов планируют сформировать в Псковской области

11:06, 20 ноября 2019, ПАИ

В Псковской области планируется сформировать пул добросовестных подрядчиков, которые занимаются капитальным ремонтом многоквартирных домов. «2019 год мы смотрим на подрядчиков и хотим, чтобы сформировался такой пул подрядчиков, которые качественно выполняют работы», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с жителями деревни Красино Палкинского района 20 ноября.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, жители Красино пожаловались главе региона на некачественный ремонт дома, в результате которого протекает крыша, что приводит к подтоплению квартир. «Проблема в том, что там нет уклона, изначально не было стяжки», - пояснили жильцы.

Михаил Ведерников попросил подрядчика ответственно подойти к ремонту, показать пример того, как нужно работать. Он уточнил, достаточно ли у компании рабочих и получил утвердительный ответ.

Губернатор получил руководителю регионального оператора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Виктору Иващенко выехать в деревню Красино и лично проконтролировать ход работ.