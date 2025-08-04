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Общество

Что делать при отравлении арбузом, объяснили псковичам

Что делать при отравлении арбузом, рассказали ПАИ в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: ПАИ

Отравление некачественным арбузом может проявляться через два – шесть часов после его употребления, и первые симптомы включают тошноту и рвоту, диарею, слабость и головокружение, а также возможное повышение температуры.

В случае отравления необходимо предпринять экстренные меры: промыть желудок, выпив 1–1,5 литра чистой воды и вызвав рвоту, принять энтеросорбент, такой как активированный уголь, смекту или другой, обеспечить обильное питьё для предотвращения обезвоживания и соблюдать голодную паузу в течение четырёх – шести часов.

«Если симптомы не прошли спустя сутки, появились первые признаки обезвоживания – незамедлительно обратитесь к врачу», – отметили специалисты.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, в чём польза арбуза и как правильно его выбрать.

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