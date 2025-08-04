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Общество

Более 185 млн рублей направили на меры соцподдержки в Псковской области

187,7 миллиона рублей направило в Центр социальных выплат министерство социальной защиты Псковской области. Средства предусмотрены на финансирование выплат некоторым категориям граждан. Об этом ПАИ сообщили в профильном министерстве.

Фото: ПАИ

Деньги предназначаются для тружеников тыла, ветеранов труда Псковской области, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, сельских специалистов, проживающих в сельской местности, многодетных семей, а также на поддержку детей из малообеспеченных и опекаемых семей и женщин в связи с рождением первого ребенка.

Кроме того, денежные средства направлены на предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

«В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан», – уточнили в министерстве.

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