171 млн рублей задолжали псковичи по имущественным налогам

11:54, 20 ноября 2019, ПАИ

По состоянию на 11 ноября в Псковской области задолженность физических лиц по имущественным налогам составила 171 млн рублей, в том числе по транспортному налогу - 127 млн, по земельному - 28 млн, по налогу на имущество - 16 млн. Об этом сообщила начальник отдела урегулирования задолженности Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области Ирина Дмитриева на пресс-конференции 20 ноября.

Ирина Дмитриева доложила о проведении мероприятий по побуждению налогоплательщиков к исполнению обязанности по уплате налогов, мерах ответственности за неуплату. Также она затронула тему информирования индивидуальных предпринимателей о порядке исчисления и уплате страховых взносов, о сроках возникновения задолженности и о способах ее уплаты. Ирина Дмитриева отметила, что в случае неуплаты налога в срок должникам могут начислить пени, а также вынести требование об уплате налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа, процентов. Кроме того, задолженность могут взыскать в судебном порядке. Если сумма превышает 100 тысяч, исполнительный лист направляется приставам, если меньше - работодателю. Ирина Дмитриева добавила, что в целях погашения долгов физлицами, а также пополнения регионального и местного бюджетов в 2019 году утверждён план мероприятий «В отпуск без долгов».

Начальник отдела камеральных проверок № 3 МИФНС России № 1 по Псковской области Татьяна Василенко добавила, что проводится публичная информационная кампания в связи с массовой рассылкой налоговых уведомлений по имущественным налогам за 2018 год. Также она коснулась изменений в налоговом законодательстве по имущественным налогам физических лиц. Спикер заметила, что 2 декабря - крайний срок оплаты налога на имущество, землю и транспорт физлиц за 2018 год. Она призвала налогоплательщиков не затягивать, так как уже наступила вторая половина ноября, и напомнила о работе сервиса «Личный кабинет для физических лиц», а также о том, что у некоторых категорий граждан есть льготы по имущественным налогам.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России № 1 по Псковской области Елена Ерина рассказала об изменениях в Федеральный закон «О Бухгалтерском учете» и Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности. Функции по формированию и ведению государственного информационного ресурса с 2020 года возложены на ФНС России. Вся она представляется в электронном виде по принципу единого окна - только в налоговый орган, Росстат теперь эту документацию не принимает. Затем Елена Ерина рассказала о сроках и изменении порядка предоставления отчетности, доступности информации из ГИР БО, который будет доступен в мае 2020 года.

О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации о применении специальных налоговых режимов сообщила начальник отдела камеральных проверок № 2 МИФНС России № 1 по Псковской области Екатерина Иванова. В соответствии с изменениями к розничной торговле для целей применения системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход с 1 января не относится реализация трех групп товаров, подлежащих обязательной маркировке: лекарственные препараты, обувные товары и предметы одежды, принадлежности к ней и прочие изделия из натурального меха.

Основные изменения законодательства в части применения патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями озвучила замначальника отдела камеральных проверок #4 МИФНС России по Псковской области Кристина Богарская. Она обратила внимание на то, что те, кто будет осуществлять реализацию маркированной продукции, не смогут применять патентную систему. Налогоплательщикам следует до конца года определиться, на какой системе налогообложения они будут работать - на общей или на упрощённой.