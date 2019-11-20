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Общество

Центры цифрового образования откроют в Пскове, Великих Луках и Печорском районе

В Псковской области создадут три современных Центра цифрового образования школьников. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников на совещании по вопросам реализации в регионе нацпроектов в 2019 году, которое проходит в Палкино 20 ноября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Скоро мы откроем в Пскове первый центр цифрового образования детей – IT-куб. В 2020 и 2021 годах появятся еще два таких центра - в Великих Луках и в Печорском районе», - сказал глава региона.

На таких площадках смогут получить практические навыки те, кто планирует связать свою будущую профессию с программированием.

Губернатор уточнил, что это станет частью мероприятий по развитию цифровой и образовательной среды. В целом в Псковской области проводится комплекс мероприятий данной направленности в рамках нацпроекта «Образование». Он добавил, что на внедрение цифровой среды в образовательных организациях региона выделено 17,6 млн рублей.

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