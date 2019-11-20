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Общество

16 детсадов построят в Псковской области в рамках нацпроекта «Демография» до конца 2021 года

В рамках национального проекта «Демография» до конца 2021 года в Псковской области введут в эксплуатацию 16 новых детских садов, сообщил председатель комитета по образованию региона Александр Седунов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации с совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами районов 20 ноября.

Александр Седунов отметил, что сейчас наблюдается большая очередь в дошкольные учреждения для детей до 3 лет. В частности, это касается Пскова, Псковского района и города Великие Луки.

Кроме нового строительства будут проводиться и капитальные ремонты дошкольных учреждений. В связи с этим Александр Седунов попросил глав районов подготовить проектно-сметную документацию для возможных ремонтных работ.   

Также он обратил внимание на еще один важный проект по поддержке новых мест в дошкольных учреждениях в негосударственном секторе. Теперь у частных детских садов будет возможность получить новое оборудование – на каждого ребенка предусмотрено более 100 тыс. рублей. 

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