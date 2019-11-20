Псковский губернатор потребовал от глав районов соблюдения графика мероприятий по нацпроекту «Образование»

12:44, 20 ноября 2019, ПАИ

Соблюдать графики работ в рамках запланированных мероприятий по национальному проекту «Образование» в Псковской области поручил губернатор Михаил Ведерников от глав муниципальных районов и городских округов. Об этом говорили 20 ноября на совещании по вопросам реализации нацпроектов, проводимом в здании школы в Палкино, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Михаил Ведерников отметил, что основная задача - выполнить все намеченное без срывов и нареканий. Среди этих мероприятий — ремонты и оснащение образовательных учреждений, строительство новых объектов.

Глава региона подчеркнул, что для этого привлекаются значительные федеральные средства.

Он уточнил, что 28 ноября проект бюджета Псковской области на 2020 год пройдет первое чтение. «И к началу второй недели декабря будут понятны основные параметры на следующий год, в том числе лимиты районов», - сказал он, порекомендовав начать конкурсные процедуры уже сейчас, не откладывая «в долгий ящик».

«Мы готовы гарантийным письмом подтвердить, что этом районе, к примеру, садик на 200 мест нам будет нужен», - добавил Михаил Ведерников.

В то же время он посоветовал объективно оценивать ситуацию на местах. «У нас по некоторым районам 4 раза не состоялся конкурс. Вопрос к главе района: зачем повторно проводить конкурс, если местные подрядчики не могут взяться за предлагаемый проект. Давайте будем искать других подрядчиков, - сказал он и добавил, что в этом году за подобные шаги наказывать никого не будут. - Со следующего года — не состоялся конкурс, перекинули деньги. Благо у нас многие главы могут эти деньги осваивать. Только вы потом не обижайтесь: планировали садик, а построили его в соседнем районе».