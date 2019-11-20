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Общество

В Псковской области уделят особое внимание исследованию качества образования

В 2020-2021 годах в Псковской области уделят особое внимание исследованию качества образования, заявил председатель комитета по образованию региона Александр Седунов. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с совещания губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главами районов 20 ноября.

Александр Седунов рассказал, в 2019 году 12 школ региона присоединились к международному мониторинговому исследованию качества математического и естественнонаучного образования TIMSS. Особо он отметил Дедовичский, Невельский районы, Псков.

Также спикер обратил внимание на непрерывный процесс повышения квалификации работников образования и заявил, что регион примет активное участие в программе «Сельский учитель».

Кроме того, Александр Седунов сообщил, что регион подписывает дополнительные соглашения по федеральным проектам в сфере образования, и, к сожалению, 6 муниципалитетов еще не подписали документы. Он подчеркнул, что это нужно сделать в кратчайшие сроки

Михаил Ведерников поручил оперативно отработать данный вопрос и доложить о результатах в начале следующей недели.

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