Как справиться с эмоциональным голодом, рассказал эксперт

08:39, 09 октября 2024, ПАИ

Способы борьбы с эмоциональным голодом назвала диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова в беседе с ведущими радио Sputnik.

«Причина эмоционального голода – прежде всего стресс. Что-то случилось, надо успокоить себя? И человек быстро дал себе это успокоение. Вторая причина – скука. Это касается людей, у которых не хватает эмоций, нет насыщенности собственной жизни», – отметила эксперт.

Также причиной эмоционального голода может быть одиночество и пустота, так как человеку не хватает общения, и это компенсируется едой. Повышенная тревога и привитая с детства привычка также могут быть причинами эмоционального голода.

Для решения этой проблемы, прежде всего, нужно научиться различать физический и эмоциональный голод, советует эксперт. Но самое главное – не заедать, а проживать эмоции.

В этом случае может помочь медитация или работа с клиническими психологами. «Надо понять, кто вам поможет, и по-другому здесь не получится», – подчеркнула гастроэнтеролог.

Также в борьбе с эмоциональным голодом успешно помогают занятия спортом и любые другие увлечения. Это помогает отвлечься и наполняет жизнь, отметила Нурия Дианова.

Кроме того, поможет и выпитый перед приемом пищи стакан воды, добавила она. «Это немножко перебивает мысли, отпускает, иногда успокаивает», – уточнила диетолог.