О новом виде мошенничества предупредили псковичей
Мошенники начали использовать новую схему обмана, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
«Сотрудник» правоохранительных органов звонит и сообщает, что группа работников банка, в котором находятся счета гражданина, занимается воровством денежных средств клиентов.
В подтверждение слов «сотрудник» включает потенциальной жертве «материалы прослушки», где два статиста изображают из себя руководителя отделения банка и оператора. В разговоре они называют потенциальную жертву полным именем и рассуждают, какая тактика обмана сработает лучше.
Через некоторое время человеку действительно звонят якобы из банка и пытаются использовать ранее обсуждавшиеся схемы. Человек убеждается, что лжесотрудник спецслужб не врал, и поддается на его уловки. Например, в целях сохранности переводит деньги на безопасный счет.
Результат – потеря денег и огромные долги, так как мошенники часто заставляют жертву также взять кредит.
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