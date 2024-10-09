Кулинарную форму для выпечки XVIII-XIX вв. нашли псковские археологи

09:59, 09 октября 2024, ПАИ

Кулинарную форму для выпечки XVIII-XIX вв. нашли псковские археологи на раскопе на Плехановском посаде. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская археология».

«На днях при разборе ямы нам досталось множество фрагментов поливного сосуда, – рассказали участники работы на раскопе. – По самым ярким деталям было понятно, что это кулинарная форма XVIII-XIX веков. Но кропотливый труд на осеннем ветру показал, что речь идет как минимум о четырёх сосудах, среди которых есть кулинарная форма».

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Ранее археологи показали первые находки с нового раскопа: фарфорового петушка, небольшую стеклянную бутылку и остатки дома.