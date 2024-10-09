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Общество

Псковичей приглашают проверить свои знания в зачёте по финансовой грамотности

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдет с 8 по 29 октября. Организатором мероприятия является Банк России, сообщили ПАИ в псковском отделении ЦБ.

Зачет предусматривает два уровня сложности: базовый и продвинутый. Участвовать в нем можно индивидуально или в составе семейной команды. Все участники по итогам испытаний получат персональные рекомендации, а при успешном прохождении – именной сертификат.
В этом году онлайн-зачет проводится в седьмой раз. В 2023 году его участниками стали около 2 млн человек, из них почти 80% успешно прошли личное тестирование.

«Количество желающих проверить свои знания в вопросах финансовой грамотности в Псковской области постоянно увеличивается. В прошлом году в мероприятии приняли участие более 8 тысяч жителей региона. Успешно сдали личный зачет с одной или нескольких попыток 79% псковичей. Участники в процессе выполнения заданий смогут узнать, как избежать ловушек мошенников, накопить на мечту, открыть свое дело или начать инвестировать», – рассказал исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов.

Младшие школьники познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности в игровой форме. Ученики средних и старших классов смогут попробовать свои силы в олимпиадном зачете 15–17 октября, задания для которого разработаны преподавателями НИУ ВШЭ. Успешное прохождение этого испытания позволит выйти сразу в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». «Высшая проба» включена в перечень олимпиад школьников и дает льготы при поступлении в вузы.

Подробности и регистрация – на сайте проекта finzachet.ru.

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