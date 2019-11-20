Что смотреть в кино: «Давай разведемся!», «Аббатство Даунтон» и «Аванпост»

16:45, 20 ноября 2019, ПАИ

Каждую неделю Муслим Камалов разгребает новинки кинопроката, а также премьеры стриминговых сервисов и отбирает всего несколько картин, заслуживающих, по его мнению, наибольшего внимания. На этой неделе стоит посмотреть: полнометражный дебют режиссера клипов «Ленинграда» Анны Пармас «Давай разведемся!»; продолжение сериала «Аббатство Даунтон» в виде фильма и «Аванпост» - фантастический блокбастер от режиссера «Гоголя» Егора Баранова.

«Давай разведемся!»

Полнометражный дебют Анны Пармас – режиссера не только пачки клипов для «Ленинграда», но и, в частности, легендарного шоу «Осторожно, модерн!», а также сценаристки «Истории одного назначения».

Главная героиня фильма - гинеколог Маша - за полностью поглотившими ее рабочими хлопотами уже совсем перестает замечать мужа и детей. Супруг Миша в какой-то момент не выдерживает такого странного отношения и уходит, отчаявшаяся Маша поначалу грустит, но позже решает восстановить отношения любыми способами – в ход идут даже привороты и другие магические, как она думает, ритуалы.

В этом фильме занят дуэт, пожалуй, лучших современных отечественных актеров: блистающая последнее время в сериалах Бориса Хлебникова Анна Михалкова и Антон Филипенко, снимавшийся в клипах Анны Пармас. Ко всему прочему, комедия «Давай разведемся!» покорила жюри Кинотавра-2019: картина Пармас завоевала на престижном российском кинофестивале статуэтку в номинации «Лучший дебют» и взяла приз имени Григория Горина за лучший сценарий.

В прокате с 21 ноября.

«Аббатство Даунтон»/ Downton Abbey

Исторический сериал для настоящих домохозяек оскароносного Джулиана Феллоуза, выходивший на телеканале ITV с 2010 по 2015 год, теперь мутировал в масштабную форму полнометражной картины. Говоря точнее, фильм Майкла Энглера («Дэдвуд», «Секс в большом городе») продолжает оригинальный сериал «Аббатство Даунтон».

Действие теперь разворачивается в 1927 году. Король Великобритании Георг V и его супруга Мария решили навестить легендарное поместье семьи почетных аристократов Кроули в графстве Йоркшир. Те, естественно, совсем не готовы к такому великосветскому приему. Помимо этого, внезапно становится ясно, что некто готовит покушение на короля.

Поклонники оригинального сериала, судя по всему, останутся в восторге, но и другим ничего не мешает полюбопытствовать: кто знает, возможно, именно после «Аббатство Даунтон» в виде полного метра возникнет желание посмотреть и одноименный сериал.

В прокате с 21 ноября.

«Аванпост»

Неугомонные отечественные блокбастеры наносят очередной ответный удар по непобедимым зарубежным пост-апокалиптическим боевикам. Вооружившись не только палитрой майклбеевских картин, но также и референсами к «Бегущему по лезвию» и «Железному человеку», в атаку на этот раз смело отправился режиссер Егор Баранов (франшиза «Гоголь»).

«В недалеком будущем что-то произошло», - именно с этой довольно странной (и одновременно дико смешной) фразы начинается описание «Аванпоста». Другими словами, Землю атаковали некие чудовища, связь между странами отсутствует, выжившие остались, в частности, на 10% территории России. Для обороны построены специальные периметры, а за ними – аванпосты.

Сценарий к фильму написал шоураннер «Полицейского с рублевки» Илья Куликов. Лукерья Ильяшенко, Светлана Иванова, Алексей Чадов, Пётр Фёдоров, Ксения Кутепова и Константин Лавроненко сыграли центральные роли. Создатели даже умудрились уговорить лидера Linkin Park Майка Шиноду записать песню к фильму.

В прокате с 21 ноября.