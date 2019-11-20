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Житель Ивановской области стал жертвой мошенников в Великих Луках

Житель Ивановской области не досчитался денег на своей банковской карте после общения с незнакомцами в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

18 ноября во время визита в Великие Луки 42-летнему мужчине на мобильный телефон позвонили неизвестные лица, которые представились сотрудниками банка. Они заявили, что с его банковской карты злоумышленники, якобы, пытаются списать средства. Для предотвращения этого противоправного деяния потерпевшему предложили уточнить реквизиты карты, и он сообщил незнакомцам требуемые данные. Через некоторое время с его банковской карты сняли более 35 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за содействием в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбудили уголовное дело. Полиция проводит расследование.

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