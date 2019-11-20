Мобильный планетарий заработает в псковском «Акваполисе»

14:45, 20 ноября 2019, ПАИ

С 24 ноября в Пскове в ТРК «Акваполис» заработает мобильный планетарий. Он расположится в центральном атриуме комплекса, у сцены, сообщили Псковскому агентству информации в администрации «Акваполиса».

«Мобильный планетарий - это научно-познавательный аттракцион, который обеспечивает полное погружение в происходящее на экране. Внутри купола происходит демонстрация видеоизображения на всей внутренней поверхности на 360 градусов», - отметили в ТРК.

Работать планетарий будет с 10:00.