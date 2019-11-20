Книгу о городской коммуне средневекового Пскова презентуют 22 ноября в Кремле

15:32, 20 ноября 2019, ПАИ

22 ноября в 18:30 в Доме причта на территории Псковского кремля состоится презентация книги Алексея Вовина «Городская коммуна средневекового Пскова XIV - нач. XVI в.». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы встречи.

Издание посвящено социально-политическому развитию Пскова до его присоединения к Московскому государству в 1510 году. В книге оспариваются распространенные в предшествующей историографии представления о повторении Псковом социально-политической системы Новгорода. Несмотря на определенные сходства между ними, Псков, находясь в несколько иных условиях, развивался по другому пути, уверен Алексей Вовин.

Пользуясь примером Пскова, автор поднимает вопрос об уникальности социально-политического устройства русского средневекового города, сравнивая развитие Пскова в XIV–XV веков и коммун Западной и Центральной Европы в конце XI-XII веков.

Книгу выпустило издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге.

Алексей Вовин — кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, аффилированный сотрудник центра Res Publica Европейского университета в Санкт-Петербурге.