«Парта героя» появилась в Стругокрасненской школе

15:24, 20 ноября 2019, ПАИ

20 ноября в Стругокрасненской средней школе благодаря партийному проекту «Единой России» «Новая школа» появилась парта героя Советского Союза, выпускника учреждения Григория Козлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

«В 2020 году исполняется 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы открываем цикл мероприятий, посвященных этой годовщине. Хочу обратиться к вам с наставлением - гордитесь своей школой и помните, что в ней учились такие великие люди», - обратилась к учащимся директор школы Ксения Долгашёва.

После этого замсекретаря Псковского регионального отделения «Единой России» по проектной деятельности и спикер облсобрания Александр Котов открыл «Парту героя». «Нужно изучать историю своей страны, своего региона и малой Родины, нужно помнить своих земляков - великих людей, которые в жизни добились многого, которые были удостоены звания героя Советского Союза или героя России, как сейчас оно именуется. В Стругокрасненской школе тоже был такой герой - Григорий Козлов окончил ее в 1929 году. Мне особенно приятно об этом говорить, потому что это и моя история, я тоже учился в этой школе», - сказал Александр Котов.

В годы войны Григорий Козлов сражался на Северо-Западном, Брянском, 2-м и 1-м Прибалтийских, 3-м Белорусском, снова 1-м Прибалтийском и 1-м Украинском фронтах. К концу войны совершил 103 успешных боевых вылета на бомбардировку и штурмовку скоплений боевой техники и живой силы, узлов сопротивления, стратегических военных объектов, железнодорожных эшелонов. В воздушных боях лично сбил два вражеских самолета.

Всероссийская акция «Парта героя» направлена на создание условий для формирования у подрастающего поколения уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему России.