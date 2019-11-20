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Общество

Скончалась директор псковской спортшколы «Гармония» Людмила Чернышевская

20 ноября в Пскове скончалась директор Детско-юношеской спортивной школы «Гармония» Людмила Чернышева. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщили учреждении.

Людмиле Чернышевой было 68 лет. Являлась тренером высшей категории, спортивным судьей I категории. Она внесла большой вклад в становление художественной гимнастики на Псковской земле. Была отличником физической культуры и спорта Российской Федерации, награждена нагрудным знаком. «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».

О дате и месте прощания с Людмилой Чернышевой сообщат позже.

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