Владимир Путин: Зарплаты россиян растут, а реальные доходы нет

15:17, 20 ноября 2019, ПАИ

Зарплаты граждан России растут и в номинальном, и в реальном выражении, но располагаемые доходы граждан практически стоят на месте. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании 11-го инвестиционного форума «Россия зовет!», пишет газета «Известия».

Президент отметил, что нужно менять ситуацию. Он назвал это важнейшим направлением работы правительства, однако результаты сейчас, по его словам, «весьма скромные».

Глава государства подчеркнул, что залог устойчивого долгосрочного роста благополучия граждан – динамичное развитие экономики в целом, увеличение вложений в развитие и создание качественных рабочих мест, в инфраструктуру.