Исторически низкий уровень безработицы зафиксирован в России

17:39, 20 ноября 2019, ПАИ

Россия достигла самого низкого в современной истории уровня безработицы. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на пленарном заседании 11-го инвестиционного форума «Россия зовет!», сообщает «Газета.ру».

По его словам, с января по сентябрь текущего года безработными были 4,6% экономически активного населения. Владимир Путин подчеркнул, что это значение является самым низким за всю историю современной России.

Кроме того, глава государства заявил, что в следующем году инфляция может составить менее 3%. Он подчеркнул, что снижение этого показателя происходит быстрее, чем ожидалось. Президент также отметил, что текущий рост потребительских цен составляет 3,6%.