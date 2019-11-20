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Общество

Продукцию из Псковской области представят на рождественской ярмарке в Литве

Фото из "Живого журнала" grimaliene.livejournal.com/

По приглашению посольства России в Литве продукция предприятий и мастеров Псковской области будет представлена на международной дипломатической рождественской благотворительной ярмарке, которая состоится 30 ноября в Вильнюсе (Литва). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области.

Ярмарка пройдёт под патронатом супруги президента Литвы. Её традиционно посещают официальные лица, представители деловых кругов, журналисты.

Псковичи не первый год принимают участие в ярмарке. На этот раз в Вильнюс привезут продукцию Псковского хлебокомбината - фирменное печенье «Фламенко» и «Румба», псковские баранки, льняные сумки и деревянные пазлы, сделанные вручную подопечными производственно-интеграционных мастерских для инвалидов, а также галстуки-бабочки от мастера Ольги Погореловой.

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