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Общество

Эксперты федерального уровня примут участие во II Псковском медиафоруме

6 декабря в Пскове начнет свою работу II Псковский медиафорум, его основная тема - «Медиа и современные вызовы».

Форум откроется пленарным заседанием «Новые вызовы современным медиа» и продолжится работой круглых столов «Печатные СМИ и сетевые издания — закрыть нельзя печатать», «Интернет и телевидение — есть ли жизнь после «цифры».

Отдельной темой для общения станет освещение национальных проектов в СМИ.

На форуме запланирована работа практических секций об активности в соцсетях и взаимодействии с топом Яндекса.

Отметим, что уже традиционно в качестве экспертов и модераторов в форуме примут участие медиаменеджеры, тележурналисты федерального уровня. В частности, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, журналист и телеведущая канала «Звезда» Ольга Белова, заместитель главного редактора «МК» Олег Воробьев, советник гендиректора телекомпании НТВ Петр Годлевский.

Планируется, что участниками II Псковского медиафорума станут более 200 муниципальных, региональных и федеральных журналистов и медиаменеджеров. Главной рабочей площадкой форума станет Псковский государственный университет.

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