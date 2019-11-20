Эксперты федерального уровня примут участие во II Псковском медиафоруме

16:21, 20 ноября 2019, ПАИ

6 декабря в Пскове начнет свою работу II Псковский медиафорум, его основная тема - «Медиа и современные вызовы».

Форум откроется пленарным заседанием «Новые вызовы современным медиа» и продолжится работой круглых столов «Печатные СМИ и сетевые издания — закрыть нельзя печатать», «Интернет и телевидение — есть ли жизнь после «цифры».

Отдельной темой для общения станет освещение национальных проектов в СМИ.

На форуме запланирована работа практических секций об активности в соцсетях и взаимодействии с топом Яндекса.

Отметим, что уже традиционно в качестве экспертов и модераторов в форуме примут участие медиаменеджеры, тележурналисты федерального уровня. В частности, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров, генеральный директор агентства «Социальные сети» Денис Терехов, журналист и телеведущая канала «Звезда» Ольга Белова, заместитель главного редактора «МК» Олег Воробьев, советник гендиректора телекомпании НТВ Петр Годлевский.

Планируется, что участниками II Псковского медиафорума станут более 200 муниципальных, региональных и федеральных журналистов и медиаменеджеров. Главной рабочей площадкой форума станет Псковский государственный университет.