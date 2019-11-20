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Общество

Администрации Пскова предлагается дать право на определение вида работ для осуждённых

Администрацию Пскова предложили наделить правом определения вида обязательных работ. Соответствующие изменения в устав муниципалитета рассмотрели на публичных слушаниях по проекту решения Псковской гордумы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Данную инициативу внёс прокурор города: предлагается дополнить полномочия администрации муниципалитета в области обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан и наделить ее правом определения вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, а также мест отбывания обязательных работ, если осужденный не имеет основного места работы.

Участники публичных слушаний проголосовали единогласно за то, чтобы рекомендовать депутатам Псковской гордумы рассмотреть данный проект на очередной сессии.

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