Администрации Пскова предлагается дать право на определение вида работ для осуждённых

16:57, 20 ноября 2019, ПАИ

Администрацию Пскова предложили наделить правом определения вида обязательных работ. Соответствующие изменения в устав муниципалитета рассмотрели на публичных слушаниях по проекту решения Псковской гордумы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Данную инициативу внёс прокурор города: предлагается дополнить полномочия администрации муниципалитета в области обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан и наделить ее правом определения вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются, а также мест отбывания обязательных работ, если осужденный не имеет основного места работы.

Участники публичных слушаний проголосовали единогласно за то, чтобы рекомендовать депутатам Псковской гордумы рассмотреть данный проект на очередной сессии.