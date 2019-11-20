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Общество

Дом 44 по улице Коммунальной в Пскове станет удобнее для инвалидов

В Пскове представители городских властей и общественники решили вопрос передвижения двух инвалидов I группы, которые живут в доме №44 на улице Коммунальной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.  

В мероприятии приняли участие и. п. главы Пскова Елена Полонская, член Совета Федерации РФ Елена Бибикова, представители Управления строительства и капитального ремонта администрации города, социальной защиты, управляющей компании, председатель Псковской областной организации Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова и директор регионального экспертного центра «Доступная среда» Эдуард Огинский.

Жительница дома обратилась с просьбой установить необходимые технические конструкции в подъезде. По словам заявительницы, двое ее взрослых детей, сын и дочь, в связи с заболеванием практически обездвижены, им помогает выйти из дома сосед.

Участники выезда осмотрели подъезд и решили, что установка электрического подъемника — это дорогостоящий проект, требующий длительной реализации. Власти города считают, что необходимо опробовать разборный пандус или ступенькоход. Также, по их словам, можно привлечь к помощи соцработника – в его роли, уверены участники выезда, может выступить сосед семьи.

Но вскоре выяснилось, что пандус и ступенкоход не подходят: одно из передвижных кресел - трехколесное. Было решено передать семье подходящую инвалидную коляску. Технику оперативно доставили в квартиру и показали соседу семьи, как ею пользоваться.

Управляющей компании поручено сделать у входной двери пороговый пандус или бетонный скат, а на крыльце подъезда – временный пандус, ведь для этого не требуется проект, только согласие жителей. Необходимые подписи уже собраны. По общему мнению жильцов, пандус будет удобен и для мам с колясками, и для пожилых людей.

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