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Общество

17 вьетнамцев выдворили из России псковские приставы

17 граждан Вьетнама выдворили из России судебные приставы Управления ФССП России по Псковской области. Все эти иностранцы незаконно находились в России, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП.

Вьетнамцев задержали в пограничной зоне в Псковской области, документов, дающих право на нахождение на этой территории, не было. Областной суд признал мужчин виновными в совершении административных правонарушений. Им было назначено наказание в виде штрафа в размере 500 рублей с административным выдворением за пределы России.

Граждане Вьетнама были помещены в Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии, Министерства внутренних дел Российской Федерации. Позже судебные приставы доставили нарушителей в аэропорт «Шереметьево» в Москве, откуда мужчины после прохождения пограничного контроля и оформления всех процессуальных документов вылетели прямым рейсом на Родину, в столицу - город Ханой.

С начала года судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Псковской области выдворили из России уже более 200 иностранцев.

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