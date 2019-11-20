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Общество

Новая воркаут-площадка появилась в Пскове

Новую воркаут-площадку открыли на территории Псковского агротехнического колледжа в городе Пскове, сообщил корреспонденту Псковского агентства информации лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

«Подобных площадок на территории Псковской области за 2019 год установлено уже 100, – отметил Виталий Дидыч. – Проект был реализован благодаря администрации Псковской области и проектному офису «Команда2018».

Также спортсмены Street Workout провели для студентов семинар на тему трезвого образа жизни и показали мастер-класс на открытии новой площадки. Ребята продемонстрировали различные элементы и трюки, поделились советами относительно тренировочного процесса.

«Огромное количество учащейся молодёжи познакомилось с одним из видов спортивного направления, являющимся доступным, бесплатным и, как минимум, альтернативным любому малоподвижному или вредному занятию», – добавил Виталий Дидыч.

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