Проблемы расположенных в границах национальных парков городов решают в России

20:34, 20 ноября 2019, ПАИ

В Совете Федерации состоялись парламентские слушания по вопросу обеспечения прав граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Псковской области Нинель Салагаева, а также заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова, сообщили Псковскому агентству информации в аппарате парламентария.

Сейчас в границах 23-х национальных парков находится примерно 700 населенных пунктов. Из них 66 населенных пунктов в Себежском районе находятся на территории национального парка «Себежский».

На официальном сайте Совета Федерации говорится о том, что региональные власти и органы местного самоуправления отмечают постоянные трудности, связанные с развитием и функционированием данных территорий, а также реализацией экономических программ и мер поддержки населения.

С целью законодательного решения проблемы Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию подготовил соответствующий проект федерального закона, но рядом федеральных органов он поддержан не был.

Суть законопроекта в том, что изменение границ национальных парков допускается в случае исключения из их состава земельных участков, расположенных в фактических границах поселений, на дату издания соответствующего федерального закона и при условии одновременного расширения территорий указанных национальных парков, путем включения в их состав других систем земельных участков и водных объектов. Изменение границ национальных парков возможно только в случае, если данное исключение не влечет за собой угрозу для сохранения природных ландшафтов и биологического разнообразия.

Также предусматривалось обязательное условие для сохранения границ национальных парков: наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы и учет результатов публичных слушаний по проекту такого изменения. В проекте закона предусмотрено, что изменения осуществляются решением правительства РФ.

Таким образом, в соответствии с позицией органов федеральной власти, регионов и представителей экспертного сообщества, определены два основных варианта решения вопроса. Первый – прописан в законопроекте. Второй подход предполагает сохранить населенные пункты в границах национальных парков, сняв ряд ограничений по использованию их земель. Отмечается, что его поддерживают профильные федеральные ведомства.

По итогам парламентских слушаний правительству страны рекомендовано сформировать межведомственную рабочую группу с участием Совета Федерации, Государственной Думы, заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, Генеральной прокуратуры РФ и представителей субъектов РФ по совершенствованию законодательства в сфере организации и функционирования национальных парков, обеспечения прав граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков.