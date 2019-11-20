0
22:42
Более 300 школьников и студентов выстроились в форме слогана «Жизнь!» в Пскове
21:27
Тартуский договор принадлежит истории – МИД России о территориальных претензиях Эстонии
21:02
ФОТОФАКТ: На улице Пароменской в Пскове приступили к укладке асфальта
19:30
Стали известны лауреаты ежегодной премии «Юные дарования Псковщины»
16:25
Опочецкий медцентр «Альбус» претендует на «Народное признание» в номинации «Сервис»
16:21
Эксперты федерального уровня примут участие во II Псковском медиафоруме
15:32
Книгу о городской коммуне средневекового Пскова презентуют 22 ноября в Кремле
Еще новости
Общество

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

В «варварском отношении» к украинским кораблям, задержанным российскими пограничниками в ноябре 2018 года в Керченском проливе, обвинил Россию командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, пишет РИА Новости.

«Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы», — приводит его слова «4 канал». Военнослужащий Украины пообещал, что Киев «покажет всему миру», как сейчас выглядят корабли. По его словам, катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» подходят к украинским территориальным водам, причем идут не своим ходом.

Указанные корабли год назад нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.

7 сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. 18 ноября Москва передала Украине и задержанные корабли.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Более 300 школьников и студентов выстроились в форме слогана «Жизнь!» в Пскове
20 ноября 2019
Более 300 школьников и студентов выстроились в форме слогана «Жизнь!» в Пскове
Тартуский договор принадлежит истории – МИД России о территориальных претензиях Эстонии
20 ноября 2019
Тартуский договор принадлежит истории – МИД России о территориальных претензиях Эстонии
ФОТОФАКТ: На улице Пароменской в Пскове приступили к укладке асфальта
20 ноября 2019
ФОТОФАКТ: На улице Пароменской в Пскове приступили к укладке асфальта
Стали известны лауреаты ежегодной премии «Юные дарования Псковщины»
20 ноября 2019
Стали известны лауреаты ежегодной премии «Юные дарования Псковщины»
Опочецкий медцентр «Альбус» претендует на «Народное признание» в номинации «Сервис»
20 ноября 2019
Опочецкий медцентр «Альбус» претендует на «Народное признание» в номинации «Сервис»
Эксперты федерального уровня примут участие во II Псковском медиафоруме
20 ноября 2019
Эксперты федерального уровня примут участие во II Псковском медиафоруме
Книгу о городской коммуне средневекового Пскова презентуют 22 ноября в Кремле
20 ноября 2019
Книгу о городской коммуне средневекового Пскова презентуют 22 ноября в Кремле
11 новых спецавтомобилей отправились в центры социального обслуживания Псковской области
20 ноября 2019
11 новых спецавтомобилей отправились в центры социального обслуживания Псковской области 1

Идет загрузка...