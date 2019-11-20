Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

22:24, 20 ноября 2019, ПАИ

В «варварском отношении» к украинским кораблям, задержанным российскими пограничниками в ноябре 2018 года в Керченском проливе, обвинил Россию командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, пишет РИА Новости.

«Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы», — приводит его слова «4 канал». Военнослужащий Украины пообещал, что Киев «покажет всему миру», как сейчас выглядят корабли. По его словам, катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» подходят к украинским территориальным водам, причем идут не своим ходом.

Указанные корабли год назад нарушили российскую границу в Черном море и несколько часов опасно маневрировали, не реагируя на законные требования российских властей.

Пограничники задержали корабли, на борту оказалось 22 военных моряка и двое сотрудников СБУ. Позже им всем предъявили обвинения в нарушении государственной границы. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией и подчеркнул, что пограничники выполняли долг по защите рубежей страны.

7 сентября украинских военных передали Киеву в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных. 18 ноября Москва передала Украине и задержанные корабли.