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Общество

Более 300 школьников и студентов выстроились в форме слогана «Жизнь!» в Пскове

Фото Вероники Лотоцкой

Более трехсот юных псковичей выстроились в форме слогана «Жизнь!» на набережной реки Великой в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, флешмоб прошел в рамках второго этапа оперативно-профилактической операции «Дети России-2019».

В нем приняли участие старшеклассники из средней школы №1 имени Л. М. Поземского, студенты колледжа ПсковГУ, областного колледжа искусств, колледжа профессиональных технологий, кооперативного техникума и волонтеры антинаркотического движения Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Фото Вероники Лотоцкой

Начальник отдела Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России полковник полиции Ольга Гребешкова и начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов призвали собравшихся всегда придерживаться здорового образа жизни и руководствоваться следующим девизом: «Нам не нужна наркомания, нам не нужна зависимость! Мы выбираем жизнь и говорим: «наркотикам – нет!».

Отмечается, что подобные профилактические акции направлены на предупреждение немедицинского употребления наркотиков и формирование антинаркотического мировоззрения в молодежной среде. Организатором мероприятия выступило УМВД России по Псковской области при поддержке Псковской епархии.

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