Более 300 школьников и студентов выстроились в форме слогана «Жизнь!» в Пскове

22:42, 20 ноября 2019, ПАИ

Более трехсот юных псковичей выстроились в форме слогана «Жизнь!» на набережной реки Великой в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, флешмоб прошел в рамках второго этапа оперативно-профилактической операции «Дети России-2019».

В нем приняли участие старшеклассники из средней школы №1 имени Л. М. Поземского, студенты колледжа ПсковГУ, областного колледжа искусств, колледжа профессиональных технологий, кооперативного техникума и волонтеры антинаркотического движения Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области.

Начальник отдела Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России полковник полиции Ольга Гребешкова и начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Сергей Титов призвали собравшихся всегда придерживаться здорового образа жизни и руководствоваться следующим девизом: «Нам не нужна наркомания, нам не нужна зависимость! Мы выбираем жизнь и говорим: «наркотикам – нет!».

Отмечается, что подобные профилактические акции направлены на предупреждение немедицинского употребления наркотиков и формирование антинаркотического мировоззрения в молодежной среде. Организатором мероприятия выступило УМВД России по Псковской области при поддержке Псковской епархии.