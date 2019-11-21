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Общество

План по переобучению предпенсионеров перевыполнен в России

В России перевыполнен план по обучению предпенсионеров новым профессиям и повышению квалификации, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минтруд.

Изначально планировалось, что ежегодно будет учиться только 75 тысяч предпенсионеров. Однако с января по 1 ноября текущего года службы занятости отправили 88,6 тысяч россиян предпенсионного возраста на обучение новым профессиям и повышение квалификации.

Ведомство уточнило, что 66,1 тысяч предпенсионеров направили на курсы работодатели, а еще 22,5 тысяч обратились в центры занятости самостоятельно. В итоге обучение завершили 52,1 тысяч человек. При этом 91,6% предпенсионеров, закончивших курсы, нашли новую или сохранили текущую работу.

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