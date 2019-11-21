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Общество

Удалить WhatsApp с телефонов посоветовал Павел Дуров

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров призвал удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности, пишет ТАСС.

«В мае я предсказал, что уязвимости в WhatsApp будут продолжать выявляться, а серьезные проблемы в области безопасности будут следовать одна за другой, как было раньше», - написал Павел Дуров в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что на этой неделе в WhatsApp была обнаружена очередная уязвимость, которая позволяет хакерам и правительственным спецслужбам получить доступ к личным данным пользователей.

По его словам, потенциальная опасность грозит не только информации, которая передается непосредственно через WhatsApp, но и всем данным, хранящимся на устройстве, где установлено приложение. Оно, по его словам, «постоянно используется злоумышленниками «в качестве «троянского коня», чтобы шпионским образом получать доступ к фотографиям и сообщениям, которые хранятся не в WhatsApp».

Павел Дуров сомневается, что программисты WhatsApp, принадлежащего компании Facebook, по недосмотру оставляли в приложении уязвимости, позволяющие шпионить за пользователями. «Крайне маловероятно, что кто-либо может случайно и на регулярной основе допускать серьезные ошибки в сфере безопасности, которые так удобно использовать для слежки, - добавил он. - Если вы против того, что все ваши фотографии и сообщения станут однажды общедоступны, вам следует удалить WhatsApp со своего телефона».

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