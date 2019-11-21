В два раза увеличилась сумма полученных псковскими общественниками грантов

10:46, 21 ноября 2019, ПАИ

Президентские гранты на сумму более 75 млн рублей сумели выиграть некоммерческие общественные организации Псковской области, в прошлом году эта сумма была лишь 35 млн рублей. Об этом в эфире ПАИ-live начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

«Но важнее то, что уровень качества заявок серьезно вырос, - обратила внимание начальник управления. - Для нас это важно, это подтверждает то, что наше вложение в обучение по написанию заявок все-таки работает. Очень удачно, что в этом году прошел форум для НКО. Он позволил выявить проблемы и запросы общественников. На основании этой информации мы оказывали им необходимую помощь».

Наталья Плявинская посоветовала «не ждать чуда», а делать всё самостоятельно. «Тем более ничего сложного нет. Есть сайт фонда президентских грантов, там все расписано. Но если хочется общения, мы всегда готовы помочь, можно прийти в проект офис «Команды 2018» или в наше управление. Все, что мы можем сделать со своей стороны - мы делаем», - отметила Наталья Плявинская.