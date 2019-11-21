0
13:16
Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину
13:11
Общественные советники главы Великих Лук стали претендентами на «Народное признание - 2019»
12:04
Великолучанка представит Псковскую область в финале конкурса на лучшего работника сферы молодёжной политики
11:19
Дорожная разметка в центре Пскова стёрлась в течение месяца
10:46
В два раза увеличилась сумма полученных псковскими общественниками грантов
10:01
Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
09:14
Как получить деньги от государства расскажет гость ПАИ-live в 10:00
Еще новости
Общество

В два раза увеличилась сумма полученных псковскими общественниками грантов

Президентские гранты на сумму более 75 млн рублей сумели выиграть некоммерческие общественные организации Псковской области, в прошлом году эта сумма была лишь 35 млн рублей. Об этом в эфире ПАИ-live начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская.

«Но важнее то, что уровень качества заявок серьезно вырос, - обратила внимание начальник управления. - Для нас это важно, это подтверждает то, что наше вложение в обучение по написанию заявок все-таки работает.  Очень удачно, что в этом году прошел форум для НКО. Он позволил выявить проблемы и запросы общественников. На основании этой информации мы оказывали им необходимую помощь».

Наталья Плявинская посоветовала «не ждать чуда», а делать всё самостоятельно. «Тем более ничего сложного нет. Есть сайт фонда президентских грантов, там все расписано. Но если хочется общения, мы всегда готовы помочь, можно прийти в проект офис «Команды 2018» или в наше управление. Все, что мы можем сделать со своей стороны - мы делаем», - отметила Наталья Плявинская.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину
21 ноября 2019
Сбежавший в Эстонию из псковских лесов медведь Проша вернулся на родину
Общественные советники главы Великих Лук стали претендентами на «Народное признание - 2019»
21 ноября 2019
Общественные советники главы Великих Лук стали претендентами на «Народное признание - 2019»
Великолучанка представит Псковскую область в финале конкурса на лучшего работника сферы молодёжной политики
21 ноября 2019
Великолучанка представит Псковскую область в финале конкурса на лучшего работника сферы молодёжной политики
Дорожная разметка в центре Пскова стёрлась в течение месяца
21 ноября 2019
Дорожная разметка в центре Пскова стёрлась в течение месяца
В два раза увеличилась сумма полученных псковскими общественниками грантов
21 ноября 2019
В два раза увеличилась сумма полученных псковскими общественниками грантов
Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
21 ноября 2019
Начался ПАИ-live с Натальей Плявинской (ЭФИР ЗАВЕРШЕН)
Как получить деньги от государства расскажет гость ПАИ-live в 10:00
21 ноября 2019
Как получить деньги от государства расскажет гость ПАИ-live в 10:00
Более 300 школьников и студентов выстроились в форме слогана «Жизнь!» в Пскове
20 ноября 2019
Более 300 школьников и студентов выстроились в форме слогана «Жизнь!» в Пскове

Идет загрузка...