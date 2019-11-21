Курьеры, водители и бухгалтеры: Какая работа интересует псковичей

16:57, 21 ноября 2019, ПАИ

Чаще всего жители Псковской области ищут предложения о работе для бухгалтеров (1 569 запросов) и позиции, связанные с программированием на «Python» (690 запросов). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании HeadHunter.

В два раза меньше запросов вакансий для водителей (331 запрос). Работа «С ежедневной зарплатой» (143 запроса), «На дому» (140 запросов), «Временная» (118 запросов), «На выходные» (139 запросов) и «Вечерняя» (140 запросов) интересовала 2% соискателей. Популярны вакансии для администраторов (200 запросов) и инженеров (242 запроса).

Наибольший интерес соискатели из Псковской области проявили к вакансиям, связанным с позицией курьера: «Курьер в офис», «Водитель-курьер», «Курьер с ежедневной оплатой», «Пеший курьер», «Вечерний курьер», «курьер» (более 300 запросов).

Кандидаты ищут «работу мечты» в конкретных городах (более 170 запросов «Псков») и компаниях (146 запросов «Банк»).

Важен для соискателей и формат работы: «Разовая» (56 запросов), «Удаленная работа» (75 запросов), «Договорная работа» (154 запроса).