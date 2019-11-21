Еще 10 ресурсных центров планируется открыть в районах Псковской области в 2020 году

11:44, 21 ноября 2019, ПАИ

В 2020 году в районах Псковской области планируется открыть 10 ресурсных центров, в текущем году - 6. Об этом заявила начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская в прямом эфире проекта ПАИ-live 21 ноября.

По словам Натальи Плявинской, работа по созданию ресурсных центров уже идет. В нескольких районах подобные центры уже функционируют, просто они пока не имеют статуса проектного офиса или ресурсного центра.

«Активисты есть практически в каждом районном центре, нужно просто создать условия для них», - добавила собеседница.

Наталья Плявинская также рассказала о ТОСах в форме НКО. Она подчеркнула, что таких ТОСов в Псковской области «пока немного».