Груши на 1,5 млн рублей уничтожили в Псковской области

12:31, 21 ноября 2019, ПАИ

Более 20 тонн санкционных груш на 1,5 млн рублей уничтожили в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

Партию груш, незаконно ввезённую в регион с территории Белоруссии, таможенники совместно со специалистами Россельхознадзора задержали в Себежском районе. Груши перемещались без товаросопроводительных документов, какая-либо маркировка отсутствовала, страну происхождения установить не представлялось возможным.

В отношении перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении. Груши уничтожены на полигоне.