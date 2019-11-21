Полтора года условно получил военнослужащий за продажу оружия в Пскове

12:13, 21 ноября 2019, ПАИ

В Пскове военнослужащий получил условный срок за незаконное приобретение, хранение и сбыт самодельного гладкоствольного огнестрельного оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в военном следственном отделе следственного комитета России по Псковскому гарнизону.

Установлено, что в сентябре 2018 года ефрейтор войсковой части №32515 незаконно купил самодельное гладкоствольное огнестрельное оружие – пистолет, пригодный для стрельбы. Оружие он хранил у себя в квартире, а во время выхода на улицу брал его с собой. 16 февраля текущего года мужчина продал данный пистолет в Пскове гражданскому лицу за 3 тысячи рублей. После реализации оружия ефрейтора задержали сотрудники полиции.

Псковский гарнизонный военный суд признал мужчину виновным в преступлении по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение перевозка или ношение огнестрельного оружия) и назначил ему наказание в виде лишения свободы на полтора года условно.