Псковские четвероклассники соревнуются в знании правил пожарной и электробезопасности

12:38, 21 ноября 2019, ПАИ

20 ноября стартовал городской этап региональной комплексной акции по пожарной и электробезопасности. В первый конкурсный день за победу боролись команды четырех псковских школ: МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей №22», МБОУ «Естественно-математический лицей №20», МБОУ «Социально-экономический лицей №21» и МБОУ СОШ № 12, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского филиала компании «Россети Северо-Запад».

Состязание продлится до 29 ноября, ожидается, что в конкурсе примут участие представители 25 школ города Пскова.

В ходе конкурсного этапа четвероклассники представили на суд жюри презентации-отчеты о проведении социальной акции на темы пожарной и электробезопасности, а также безопасного поведения на водных объектах. По условиям конкурса школьники организуют и самостоятельно проводят тематические занятия с учениками младших классов, воспитанниками подшефных дошкольных учреждений, выступают на родительских собраниях с беседами о правилах безопасности.

Затем команды приняли участие в тематической игре по станциям. Одна из них – «Безопасное электричество» - полностью посвящена вопросам электробезопасности, правилам поведения вблизи электросетевых объектов на улице и навыкам безопасного обращения с электроприборами дома.

Лучшие знания правил электробезопасности, по мнению жюри, показали четвероклассники Социально-экономического лицея (школа №21). Именно эта команда получила специальный диплом Псковского филиала «Россети Северо-Запад». Победителем первого конкурсного дня стала команда школы № 12.

Все участники мероприятия получили набор школьных принадлежностей – тетради, закладки и расписания уроков с материалами по электробезопасности.

Региональная комплексная профилактическая акция по пожарной и электробезопасности проводится во всех образовательных учреждениях региона с 2003 года при активной поддержке ГУ МЧС России по Псковской области, комитета по образованию Псковской области, Псковского отделения ВДПО и Псковского филиала «Россети Северо-Запад». В 2017 году к организаторам акции присоединилась ГИМС МЧС России по Псковской области.