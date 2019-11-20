С третьей попытки преступники угнали автомобиль в Бежаницах

13:37, 21 ноября 2019, ПАИ

В посёлке Бежаницы два преступника - безработные, ранее судимых жители Бежаницкого района 25 и 26 лет - с третьей попытки смогли угнать автомобиль. Произошло это в ночь на 20 ноября на улице Дружбы, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

После совместного застолья молодые люди решили поехать к своему знакомому в деревню Тур-Холмы. Для этого они собрались угнать автомобиль. Сначала преступники попытались уехать на ВАЗ-2104: разбили кирпичом стекло и попробовали завести двигатель, но это им не удалось. Тогда они обратили внимание на запаркованный рядом ВАЗ-21013, однако, завести его тоже не получилось.

Третьим автомобилем стал ВАЗ-2105. Его дверь оказалась неисправной, что позволило угонщикам сесть я машину и уехать. Они добрались до деревни Тур-Холмы, где автомобиль застрял. Злоумышленники бросили машину и на попутках вернулись в Бежаницы, где скрывались от полиции.

Сообщение об угоне полицейские получили утром 20 ноября. Они установили личности подозреваемых и задержали их. Молодые люди признались в содеянном. Возбуждены уголовные дела. После завершения следствия машину вернут владельцу.