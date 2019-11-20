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Дело о неоднократной продаже суррогата рассмотрит суд в Великих Луках

В Великих Луках правоохранительные органы впервые направили в суд дело по фактам неоднократной незаконной розничной продажи спиртного (статья 171.4 УК РФ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в городской прокуратуре.

Установлено, что 5 апреля 2018 года 64-летнюю жительницу Великих Лук оштрафовали на 30 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголяо. Штраф полностью она не оплатила, и кроме того, 21 февраля 2019 года она в своей квартире вновь незаконно продала знакомому одну бутылку спиртного крепостью 38,6% за 80 рублей. По результатам экспертизы выяснилось, что спиртное изготовлено на основе этилового ректификованного спирта и воды.

Своими противоправными действиями великолучанка нарушила федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления алкогольной продукции». Теперь гражданка предстанет перед судом.

Санкция статьи 171.4 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев, либо исправительные работы на срок до одного года.

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