Гражданин Белоруссии угнал автомобиль в Пустошке и попал в ДТП

13:55, 21 ноября 2019, ПАИ

20 ноября в Пустошке 43-летний гражданин Белоруссии угнал автомобиль «Ровер» своего знакомого и попал в нем в ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Мужчина накануне выпивал со своим знакомым, а на следующий день взял ключи от его машины и угнал ее от дома на улице Мелиораторов. Позже на улице Октябрьской он не справился с управлением и врезался в автомобиль, который двигался впереди. После ДТП гражданин Белоруссии скрылся с места происшествия. Но вскоре его задержали стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело.